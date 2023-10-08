ISF Futsal Dünya Şampiyonası başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’tan milli sporculara başarılar

Okul Sporları Futsal Milli Takımı, 08 - 17 Ekim 2023 tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenecek olan Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milli sporcular, son hazırlık kampını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çalışmalarını tamamlayan milliler, yarın Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'a hareket edecek. Futsal Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi, geçtiğimiz yıl okul sporlarında Türkiye Birincisi olan Özel Merter Final Anadolu Lisesi Kız ve Erkek takımları temsil edecek. 35 kişiden oluşan Okul Sporları kafilesi, yarın Sırbistan'a hareket edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, okul çağındaki her öğrencinin sporda bir başarı hikayesi yazma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, milli sporculara Futsal Dünya Şampiyonasında başarı dileğinde bulundu.

"ÇOCUKLARINI SPORA YÖNLENDİREN ANNE VE BABALARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Okul sporlarına çok önem verdiklerini vurgulayan Bakan Bak, "Okullarımız sayesinde çocuklarımız sporla buluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli öğretmenlerine, idarecilerine, antrenörlere bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çocuklarını spora yönlendiren anne ve babalara da şükranlarımı sunuyorum. Okul çağındaki her öğrencimiz sporda bir başarı hikayesi yazma potansiyeline sahiptir. Ailelerimiz çocuklarının elinden tutup tesislerimize getirdiğinde, çocuklarımıza imkan verildiğinde onların neleri başarabildiklerini hep birlikte izliyoruz. Farklı branşlarda milli sporcularımız Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanıyor. Şimdi de Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da Futsal Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Ülkemizi temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum, milli sporcularımızın bizleri gururlandıracak bir sonuç elde edeceklerine inanıyorum." dedi.

"SPOR, SAĞLIKLI BİR KUŞAĞIN YETİŞTİRİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Çocukların spor aracılığıyla sosyalleşmesinin ve spor yapma alışkanlığı kazanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Spor, sağlıklı bir kuşağın yetiştirilmesi açısından önemli. Aynı zamanda spor yapan çocuk disiplinli olur, bu durum okulunda da başarılı olmasını sağlar. Obezite olmasını önler. Teknoloji bağımlısı olma oranı azalır. Ülkemizin 81 ilinde, ilçelere varıncaya kadar 15 bine yakın tesis var. Ailelerden, gençlerden ricam tesislerimizi doldurun, spor yapın. Tesislerimiz sizlere her zaman açık" diye konuştu.