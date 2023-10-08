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Giriş Tarihi: 8.10.2023 10:59

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı

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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı

Süper Lig'in ilk 7 haftasında puan kaybetmeyen tek takım olan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılırsa ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçecek. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçının tüm detayları...

Söz konusu başarıyı daha önce 2009- 2010 sezonunda elde eden Kanarya, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek ve yeni rekor için gözünü milli aradan sonra oynayacağı Hatayspor karşılaşmasına çevirecek. Bu arada Konferans Ligi'yle birlikte 15 resmi maçını da kazanan F.Bahçe, bu müthiş seriyi de bozmak istemiyor.

YILDIZLAR TEKRAR SAHNEYE
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hafta içinde dinlenen yıldızlarını bugün Kasımpaşa karşısında sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçında kulübeye çektiği Livakovic, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko'yu tekrardan 11'de başlatacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Ngoy
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı
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