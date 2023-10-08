Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı

Söz konusu başarıyı daha önce 2009- 2010 sezonunda elde eden Kanarya, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek ve yeni rekor için gözünü milli aradan sonra oynayacağı Hatayspor karşılaşmasına çevirecek. Bu arada Konferans Ligi'yle birlikte 15 resmi maçını da kazanan F.Bahçe, bu müthiş seriyi de bozmak istemiyor.

YILDIZLAR TEKRAR SAHNEYE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hafta içinde dinlenen yıldızlarını bugün Kasımpaşa karşısında sahaya sürecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçında kulübeye çektiği Livakovic, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko'yu tekrardan 11'de başlatacak.