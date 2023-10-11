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Giriş Tarihi: 11.10.2023 14:47

Son dakika: Hırvatistan maçı öncesi İstanbul'da son çalışma! Milli Takım 12. kez karşı karşıya gelecek...

İHA
Son dakika: Hırvatistan maçı öncesi İstanbul’da son çalışma! Milli Takım 12. kez karşı karşıya gelecek...

Son dakika... 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın akşam deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi. A Milli Takım kafilesi, bugün saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Hırvatistan'ın Osijek kentine gidecek.

Video görüntüleri eşliğinde yapılan taktiksel hazırlık sonrasında antrenman sahasına geçen ay-yıldızlılar, burada Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde basına kapalı bir çalışma yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sırasıyla pas ve taktiksel çalışmalar yapıldı, son bölümde ise dar alanda kısa bir çift kale maç oynandı.

İSTANBUL'DA SON ÇALIŞMA

Yusuf Sarı ile Merih Demiral bugünkü çalışmalarını takımdan ayrı olarak gerçekleştirdi. Millilerin, bu sabahki antrenmanını TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da takip etti.


A Milli Takım kafilesi, bugün saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Hırvatistan'ın Osijek kentine gidecek. Milliler, maçın oynanacağı Opus Arena'da TSİ 18.15'te yürüyüş yapacak. Yürüyüşün ardından, TSİ 19.00'da A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye, rakibiyle yaptığı 11 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

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Son dakika: Hırvatistan maçı öncesi İstanbul'da son çalışma! Milli Takım 12. kez karşı karşıya gelecek...
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