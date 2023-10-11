Yılmaz Vural'dan TFF'ye teknik direktör eleştirisi: "Beni çok acıtan bir konu..."

"MİLLİ TAKIM DENİLEN YER YABANCI GELİR Mİ?"

A Milli Takım teknik direktörlüğüne Vincenzo Montella'nın getirilmesi hakkında da konuşan Yılmaz Vural, "Beni çok acıtan bir konu var. Milli takım denilen yere yabancı gelir mi? Afrika ülkesindesindir, orada zaten yetiştirilecek bir şey yoktur. Federasyonu yoktur. Birilerini getirirsiniz gelişmiş ülkelerden eğitsin bunları diye. Türkiye'nin buna ihtiyacı mı var? Ben Antrenörler Derneği'nin 2 dönem başkan yardımcısı oldum Türkiye'de. Sonra İsmail Dilber diye bir kardeşimiz geldi. 20 küsür seneden beri işin başında. Çıkıp da bir demeç verdiğini duymuyorum beyefendinin. 'Benim 30 bin tane antrenörüm var kardeşim. Siz niye bir yabancıyı buraya getirmeyi düşünüyorsunuz?' demek gerekmez mi? Adam sesini çıkarmıyor. Federasyon, sen bir yabancıyı getirdiğin zaman bu getirme tezin nedir? Yabancı Türk'ten daha çok biliyor, bizi uluslararası boyutta daha iyi temsil eder, çünkü yarıştığımız insanlar onlar. Hiçbir yabancının Türk Milli Takımı'nı Avrupa ve dünyada bir pozisyona getirdiğini biliyor musun? Son zamanlara bakın Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli, bunlar şampiyon yaptılar. Başarıysa senin vatandaşın, o beğenmediğin, bir şey bilmediğini düşündüğün Türklerle olmuş bu olay" ifadelerini kullandı.

Eğitim sisteminde sorun olduğunu da söyleyen Vural, "Yabancı orada daha iyi eğitim görüyor, işi daha iyi öğreniyor. O zaman federasyon, bu antrenörleri ben mi eğitiyorum? Eğiten sensin. Demek ki senin eğitim sisteminde bir sıkıntı var. Sen kendini değiştirmeyi düşünmüyorsun. Kolay yoldan 'bu iyi değil' diyebiliyorsun. Kimse üzerine alınmıyor" dedi.