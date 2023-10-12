SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Levent Tüzemen: Cemal Özgörkey ile Dursun Özbek’in arasında 50 metre var

İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN AÇIKLAMALARI...

Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır ve son kararı başkan verir. Dursun Özbek, Galatasaray'a geldiği günden beri önemli işlere imza attı. Florya, Mecidiyeköy ve Kemerburgaz projelerini hayata geçirdi. Bankalar Birliği ile anlaşmayı bitirmek için yoğun çabalar sarf ederken önemli sponsorluk anlaşmalarına imza attı. Erden Timur'a yetki vererek kurulan yeni takımla Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon oldu ve o şampiyon takım, 3 ön elemeyi geçip Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Başkan bunları yaparken tüm yöneticilerini görevlendirdi. Mağazacılığın başına da Cemal Özgörkey'i getirdi. Özgörkey, Adnan Polat döneminde mor formayla gündem yaratmış ve büyük cirolara imza atmıştı. Özgörkey mağazacılıkta yüzde 260 kâr oranı sağladı. Mağazacılığı 4 veya 6 milyar TL'lik halka arz noktasına getirdi. Bunun 4 milyar olduğunu düşünürsek G.Saray'ın kasasına yüzde 30 girse 1.2 milyar TL yapar ve borçların ödenmesine de ciddi katkı sağlar.

HESABI MAĞAZACILIK VERECEK

Galatasaray'da ne paylaşılamıyor? Galatasaray'a huzur mu batıyor? Genelde statta Cemal Özgörkey gibi görevli isimlerin yan yana odaları var. Başkan'a 50 metrelik mesafedeler. Başkan seslense, yönetici odasından duyar. İşin perde gerisinde bence yeni sezonda Nike'ın yerine yapılacak yeni forma sözleşmesinin gerekçeleri yatıyor. Bildiğim kadarıyla bu isim Puma. Ben Adidas'ın da teklif verdiğini duydum. Yeni bir forma firmasıyla anlaşılırken mağazacılığın dışarıda bırakılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü sonuçta forma satışlarında bir yetersizlik varsa, hesabı mağazacılık veriyor. Bu anlaşmalarda mağazacılığın olması daha doğru olurdu.

ÖNCE KONUŞMASI GEREKİRDİ

Özbek, iktidara sevgi iklimi söylemiyle geldi ve bundan geri adım atmadı. Başarılı oldu, camiayı birbirine kenetledi. Özgörkey mağazacılıktan istifa etti ancak yönetimde kaldı. Sırf toplantılara katılmıyor diyerek eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Acil karar alınacaksa ve Özgörkey'e ihtiyaç duyulacaksa seslenmek yeterlidir diye düşünüyorum. Galatasaray zaten dışarıdan yıpratılmaya çalışılıyor. Bu tür tartışmalarla dışarıya malzeme verilmemesi gerekir. Keşke Özgörkey istifa etmeden önce Özbek ile karşılıklı konuşsalardı, daha doğru olurdu. Özgörkey'in de kişisel fikirlerini sosyal mecralarından açıklamaması gerekirdi. Bunlar konuşularak halledilecek sorunlar. Özbek, olaylara el koymalı, yönetimde konsensüs oluşturmalı.

NOT: Önce Elmas'a sonra da Özbek'e seçim kaybeden eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun 'Kolombus Projesi' ile ilgili açıklamalarına şaşırdım. Ben Sayın Hamamcıoğlu'nun bu proje hakkında detaylı bilgilere sahip olduğunu düşünmüyorum. Bu açıklamalar, üzüm yemek değil Özgörkey'i dövmek! Bu durum Galatasaray'a bir şey kazandırmaz.