Son dakika: Nicolo Zaniolo'dan bahis skandalı savunması! "Futbolla ilgili bahis yapmadım"

Son dakika haberi... Sandro Tonali ile birlikte yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulanan Nicolo Zaniolo'nun savunması ortaya çıktı. İsminin bahis olayına karışması ve ifadeye çağrılması ile gündeme bomba gibi düşen futbolcunun İtalya Milli Takım kampından gönderildiği soruşturma kapsamında tablet ve telefonlarına el konulduğu da gelen bilgiler arasında. İşte Zaniolo'nun bahis skandalı savunması...