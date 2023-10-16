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Giriş Tarihi: 16.10.2023 13:07

Son dakika: Edin Dzeko ülkesinde gündem oldu! Fenerbahçe'nin yıldız forveti övgüleri topladı...

Son dakika: Edin Dzeko ülkesinde gündem oldu! Fenerbahçe’nin yıldız forveti övgüleri topladı...

Lihtenştayn galibiyetinde asistle oynayan ve taşkın taraftarları sakinleştiren Fenerbahçe'nin yıldız forveti Edin Dzeko, Boşnak basınında gündem oldu. Maçta tüm takımı yönlendiren, havai fişek ve meşalelerle taşkınlık yapan, siyasi sloganlar atan taraftarları da sakinleştiren isim olan Bosna Hersek Milli Takım kaptanı Edin Dzeko, ülkesinde övgüleri topladı...

EURO 2024 Elemeleri'nde Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup eden ve taşkın taraftarları sakinleştiren Bosna Hersek Milli Takım kaptanı Edin Dzeko, ülkesinde övgüleri topladı.

DZEKO TARAFTARLA TARTIŞTI, TAŞKINLIĞI BİTİRDİ

Maçta tüm takımı yönlendiren 37 yaşındaki kaptan, havai fişek ve meşalelerle taşkınlık yapan, siyasi sloganlar atan taraftarları da sakinleştiren isim oldu. Bir taraftarla bu yüzden sert tartışma yaşadı.

BOŞNAK BASINI: "DZEKO, KLASINI GÖSTERDİ

Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli Dzeko için Nezavisnefudbal'da şu yazı paylaşıldı:

"Maç kazanılsa da takımda bir çalkantı olduğu belli. Oyun tatmin edici değildi. Kaptan bazı çekici hareketlerle klasını gösterdi. Gol atma konusunda şanssızdı ama attırmasını başardı. Oyundan çıkarken büyük bir alkış koptu. Sırada Portekiz maçı var. Edin Dzeko yine takımın en önemli kozu olacak. Liderin, takıma daha fazla motivasyon konuşması yapması gerekiyor."

EDİN DZEKO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'yle bu sezon Süper Lig'de 8, Konferans Ligi elemelerinde ise 4 maca çıkan Edin Dzeko, 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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Son dakika: Edin Dzeko ülkesinde gündem oldu! Fenerbahçe'nin yıldız forveti övgüleri topladı...
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