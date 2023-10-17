Arda Güler ne zaman oynayacak belli oldu! Türk altın çocuk eflatun beyaz formayı El Clasico’ya saklıyor!

Arda Güler ne zaman oynayacak sorusu birçok Türk futbol severin dilinde. Real Madrid'e transfer olmasından 4 ay geçmesine rağmen henüz Real Madrid forması giyemeyen 18 yaşındaki futbolcu, yakında yeşil sahalara ayak basacak.

30 MİLYONA DÜNYA DEVİNE TRANSFER OLMUŞTU

İspanyol ekibi, sarı lacivertli takıma bu transfer için 20+10 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ayrıca Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

Antrenmanlara fırtına gibi başlayan Arda Güler, başta teknik direktör Don Carlo Ancelotti olmak üzere izleyen herkesi büyülemişti.

İDMANDA SAKATLANMIŞTI

Temmuz ayında sakatlık geçiren Arda Güler, Real Madrid'in kampından ayrılmak zorunda kalmıştı. Madrid ekibinin taraftarlarının da sahaya çıkmasını heyecanla beklediği genç yıldız, hazırlık turnuvasında süre alamamıştı. Bir süre tedavi gören Arda Güler için ameliyat kararı alınmış ve milli oyuncu operasyon geçmişti.

EYLÜL AYINDA TEKRARDAN SAKATLANMIŞTI

Kulübün internet sitesinden Arda'nın sahadaki antrenmanda yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan çıktıktan sonra 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlayan ve 26 Eylül'de tekrar sakatlanan Arda, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımının sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.

SEVILLA MAÇINDA RİSKE EDİLMEK İSTENMİYOR

The Athletic'te Real Madrid hakkında yazılarda bulunan gazeteci Mario Cortegana, Arda Güler'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan çıkan David Alaba ile birlikte takım antremanını tamamladığını dile getiren Cortegana, Alaba'nın bu hafta sonu oynanacak Sevilla maçında oynamaya hazır olduğunu, Arda'nın riske edilmeyeceğini dile getirdi.

Kondisyon ve sakatlığın nüksetmesinden şüphelenilen Arda Güler için Real Madrid daha ihtiyatlı davranıyor. Arda'nın Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanacak olan Braga maçında, o gün de hazır olmazsa gelecek hafta oynanacak El Clasico'da forma şansı giyme ihtimalinden bahsedildi.

EN İYİLER LİSTESİNDE YER ALIYOR

CIES, 19 yaş altı en yüksek piyasa değeri olan futbolcuların listesini yaptı. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler, listede yer almayı başardı.

İşte o isimler;

1) YOUSSOUFA MOUKOKO

2) VITOR ROQUE

3) RICO LEWIS

4) EVAN FERGUSON

5) ENDRICK

6) FACUNDO BUONANOTTE

7) STEFAN BAJCETIC

8) WARREN ZAIRE EMERY

9) ARDA GÜLER

10) ELIESSE BEN SEGHIR