Bir haftada iki destan! Montella’lı milli takım son bir haftada tarih üstüne tarih yazdı

Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi oldu. Böylece EURO 2032'ye direkt katılma hakkı elde edildi. Önceki gün de Konya'da Letonya'yı farklı yenip EURO 2024 bileti alındı. Şimdi umudumuz; Türkiye'nin 2024'ten başarılı bir sonuçla dönüp ardından 2028'e de katılması ve 2032'den de yüzünün akıyla hem sahada hem saha dışında çıkması.



KUNTZ TEBRİK ETTİ

A Milli Takım'da bayrağı Montella'ya devreden Stefan Kuntz, takımı kutladı. Alman çalıştırıcı sosyal medya hesabından Türkçe, "Tebrik ederim! Milli Takım için başarılı yolun devam etmesinden memnuniyet duyuyorum" notunu düştü. Kuntz'un yönetimindeki takım, grupta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp 10 puan toplamıştı.



BURUK: YARDIM ETMEYE HAZIRIM

G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda Vincenzo Montella ile ilgili de konuştu. 49 yaşındaki hoca, "Montella hayırlı olsun. İletişimimiz var, geldikten sonra aradım. Manchester United maçı sonrası o da beni aradı ve tebrik etti. Her zaman yardım etmeye hazır olduğumuzu belirttim. Milli Takım'ı, TFF'yi tebrik ederim" dedi. Ayrıca Buruk, "Türkiye'nin başarısı milli dava. Üç oyuncumuz (Abdülkerim, Barış Alper ve Kerem) önemli performans sergiledi" ifadelerini de kullanırken şöyle devam etti: "Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa'da yakaladığı başarı, Milli Takım'a da yansıdı."



DEVLERLE AYNI YERDE

A Milli Takım, EURO 2024'e katılmayı garantilerken 1. torbada yer alıyor. Tüm maçlar tamamlandıktan sonra tablonun bu şekilde kalması durumunda Ay-Yıldızlılar, EURO 2024'e 1. torbadan gidecek. Böylece Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika ve İspanya ile aynı grupta yer almayacak. Almanya'da 10 şehrin ev sahipliği yapacağı EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



MONTELLA TARİHE GEÇTİ

İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın başında Avrupa Şampiyonası bileti alan ilk yabancı teknik direktör oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlı ekibimizin başında çok kısa bir süre geçirmesine rağmen büyük başarıya imza attı. Saha içi ve dışında yaşanan gözle görülür değişim sonucu Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 biletini aldı. Böylece İtalyan hoca, A Milli Takım'ın başında Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ilk yabancı teknik direktör ünvanını aldı. Daha önce ise bu platforma Mustafa Denizli (2000), Fatih Terim (1996, 2008, 2016) ve Şenol Güneş ile (2020) dahil olmuştuk.