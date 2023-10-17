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Giriş Tarihi: 17.10.2023 20:52 Son Güncelleme: 17.10.2023 20:53

Son dakika haberi: Mainz 05'ten skandal karar! El Ghazi'nin Filistin'e destek paylaşımı sonrası...

Son dakika haberi: Mainz 05’ten skandal karar! El Ghazi’nin Filistin’e destek paylaşımı sonrası...

Son dakika haberi: Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan Fas asıllı Hollandalı oyuncu El Ghazi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların spor dünyasına etkisi sürüyor.

Almanya Bundesliga ekibi Mainz, oyuncusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Filistin'e destek açıklaması yapan oyuncunun anti-Semitik ifadeleri nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

ANWAR EL GHAZI'NİN FİLİSTİN PAYLAŞIMI

El Ghazi, sadece 1 ay önce takıma katılmıştı. Fas asıllı Hollandalı oyuncu paylaşımında; "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" yazmıştı.

Bu paylaşımdaki "Nehirden denize" ifadesi Mainz 05 kulübü tarafından anti-Semitik olarak görüldü.

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Son dakika haberi: Mainz 05'ten skandal karar! El Ghazi'nin Filistin'e destek paylaşımı sonrası...
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