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Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:44 Son Güncelleme: 19.10.2023 10:46

İşte Fernando Muslera'nın derbi karnesi! Beşiktaş'a karşı tam 25 kez...

İHA
İşte Fernando Muslera’nın derbi karnesi! Beşiktaş’a karşı tam 25 kez...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu kritik kaşılaşma öncesi Cimbom'un başarılı file bekçisi Muslere'nın derbi karnesi de ortaya çıktı. Galatasaray’ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaş'a karşı 25 derbide görev aldı. İşte o istatistikler...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu önemli müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 25 KEZ...

2011 yılının yaz transfer döneminde takıma katılan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere 25 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.
Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 12 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de yenildi. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Bu sezon ligdeki 8 maçta da görev alan Muslera, kalesinde 4 gol gördü.

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İşte Fernando Muslera'nın derbi karnesi! Beşiktaş'a karşı tam 25 kez...
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