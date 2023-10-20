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Giriş Tarihi: 20.10.2023 17:45 Son Güncelleme: 20.10.2023 18:09

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de çifte sakatlık şoku! Serdar Aziz ve Joshua King...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de çifte sakatlık şoku! Serdar Aziz ve Joshua King...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık ve Joshua King'in de sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık ve Joshua King'in de sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sol ayak bileği iç bağlarında yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. İki oyuncumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de çifte sakatlık şoku! Serdar Aziz ve Joshua King...
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