Son dakika haberi: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali Suudi Arabistan’da oynanacak

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde oynanacağını açıkladı.

İşte o açıklama:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır.

SUUDI ARABİSTAN FUTBOL FEDERASYONU DA DUYURDU

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Misehal, iki üst düzey takıma ev sahipliği yapacak olmalarından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Misehal: "Türkiye'nin Avrupa düzeyindeki iki büyük kulübü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Kupa maçına Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Rekabet düzeyi yüksek heyecanlı maç olacak."