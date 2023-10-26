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Giriş Tarihi: 26.10.2023 18:32 Son Güncelleme: 26.10.2023 22:53

Fenerbahçe, Ludogorets'i mağlup etti! Müthiş seri bozulmadı... | UEFA Konferans Ligi

Fenerbahçe, Ludogorets’i mağlup etti! Müthiş seri bozulmadı... | UEFA Konferans Ligi

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi H  Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Ludogorets ile kozlarını paylaştı... Zorlu karşılaşmayı temsilcimiz sarı lacivertliler, 3-1 kazanarak namağlup serisini devam ettirdi. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri ise Batshuayi ve Zajc kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Ludogorets ile kozlarını paylaştı... Zorlu karşılaşmayı temsilcimiz sarı lacivertliler, 3-1 kazanarak namağlup serisini devam ettirdi.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri ise 41. dakikda Batshuayi, 52. ve 90+3. dakikada Miha Zajc kaydetti.

Konuk ekibin tek golünü ise Rodrigo Becao kendi kalesine attı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemedi.

KULÜBEDE 4 GENÇ

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında altyapıdan 4 isme kadroda yer verdi.

Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Doğukan Demir, 18 yaşındaki ön libero Muhammet İmre, 18 yaşındaki orta saha Efekan Karayazı ve 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek zorlu müsabakada forma şansı bekledi.

KADIKÖY'DE CUMHURİYET COŞKUSU

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı.

Karşılaşma öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.

TÜRK BAYRAKLARI DAĞITILDI

Karşılaşma öncesinde tüm stada Türk bayrakları dağıtıldı.

Bayrakların sallanmasıyla statta çok güzel görüntüler oluşurken, tüm tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı.

ISINMAYA 10. YIL MARŞI'YLA ÇIKILDI

Fenerbahçeli oyuncular, sahaya ısınmak için çıktıklarında 10. Yıl Marşı çalındı.

Tribünlerdeki taraftarlar da marşa büyük coşkuyla eşlik etti.

KAPTAN TADIC

Fenerbahçe'de karşılaşmaya takım kaptanı olarak Dusan Tadic çıktı.

Sırp oyuncu, Edin Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptan olarak sahada yer aldı.

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Fenerbahçe, Ludogorets'i mağlup etti! Müthiş seri bozulmadı... | UEFA Konferans Ligi
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