Geleceğin Arda Turan’ı Beşiktaş’tan! Burak Yılmaz’dan Yakup Arda Kılıç’a özel ilgi... - BJK HABERLERİ

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Yakup Arda Kılıç tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilerde Beşiktaş'ın antrenörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz, antrenmanlarda Kılıç'ı hem her iki kanatta da kullandığı belirtilirken gelecek vaadeden yıldız geçtiğimiz sezon U19 takımıyla toplam 18 karşılaşmaya çıkan Yakup Arda Kılıç, bu sezon da toplam 5 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

GELECEĞİN ARDA TURAN'I

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Yakup Arda Kılıç tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şenol Güneş sonrası göreve gelen Burak Yılmaz'ın, siyahbeyazlı ekibin 2027 yılına kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığı ve geleceğin Arda Turan'ı olarak lanse edilen 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç ile yakında ilgilendiği öğrenildi.

Her iki kanatta da oynayabilen gen oyuncu bir aydır A takımla antrenmanlara çıkıyor. Yılmaz'ın, antrenmanlarda Kılıç'ı hem her iki kanatta da kullandığı belirtildi. Geçen sezon U19 takımıyla toplam 18 karşılaşmaya çıkan Yakup Arda Kılıç, bu sezon da toplam 5 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.