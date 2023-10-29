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Giriş Tarihi: 29.10.2023 16:06

Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılını Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla kutladı

AA
Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet’in 100. yılını Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklarla kutladı

Galatasaray Kulübü, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta konteyner kentte yaşayan çocuklara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında etkinlik düzenledi.

Yaklaşık 1500 depremzedenin konakladığı Onikişubat ilçesindeki Galatasaray Spor Kulübü NEF Vakfı AFAD Yaşam Alanı'ndaki etkinlikte, çocuklar kurulan oyun alanında müzik ve palyaçolar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da katıldığı etkinlikte, depremzede çocuklara "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı tişört, pamuk şeker ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Erden Timur, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Depremler nedeniyle birçok acılar yaşandığını hatırlatan Timur, depremin ilk gününden itibaren bölgede olduklarını söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılını büyük coşkuyla kutladıklarını ifade eden Timur, yarın yeni yüzyılın ilk gününün olduğunu belirterek, "Yarın yeni yüzyılın ilk günü o yüzden en önemli şey umut. Biz 100 yıllık genç bir Cumhuriyetiz. Millet olarak yeni yüzyılda yapacak daha çok işimiz var. Şu an dünyada yaşanan acılar var. Filistin'de yaşanan acılar var. Dünyanın bir yerinde acı yaşanıyorsa kimsenin duyarsız kalmadığı, hangi dilden dinden fark etmez bir yüzyılın başlangıcı olur." diye konuştu.

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Galatasaray Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılını Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla kutladı
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