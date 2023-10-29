Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.10.2023 15:09 Son Güncelleme: 29.10.2023 16:03

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Ali Şansalan düdük çalıyor. Abdullah Avcı, Karagümrük maçını da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Ali Şansalan düdük çalıyor. Abdullah Avcı, Karagümrük maçını da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 TRABZONSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Fountas, Mendy, Abdülkadir, Visca, Onuachu

HAKEM ALİ ŞANSALAN
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Saat 16:00'da oynanacak mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz. Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

İki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, aldığı 6 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Taraflar 1 maçtan beraberlikle ayrılırken 1 müsabakada ise Fatih Karagümrük galibiyet sağladı.

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KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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