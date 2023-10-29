KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Ali Şansalan düdük çalıyor. Abdullah Avcı, Karagümrük maçını da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 TRABZONSPOR (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇININ 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Fountas, Mendy, Abdülkadir, Visca, Onuachu

HAKEM ALİ ŞANSALAN

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Saat 16:00'da oynanacak mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz. Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

İki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, aldığı 6 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Taraflar 1 maçtan beraberlikle ayrılırken 1 müsabakada ise Fatih Karagümrük galibiyet sağladı.