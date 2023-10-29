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Giriş Tarihi: 29.10.2023 10:23

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal'da işler yolunda gitmiyor! Tek sezonda 14 sakatlık birden...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’da işler yolunda gitmiyor! Tek sezonda 14 sakatlık birden...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Saha sonuçları nedeniyle sıkıntılı günlerden geçen siyah-beyazlı ekipte eksiklere son olarak Omar Colley ve Masuaku eklendi. Gelinen noktada teknik heyet 9 isimden faydalanamazken Kartal'da bu sezon 14 futbolcu sakatlık sorunu yaşadı. İşte detaylar.

Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmiyor. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'deki Galatasaray yenilgisinin ardından, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/ Glimt'ten aldığı mağlubiyetle sarsılırken artan sakatlık sayıları da can sıkıcı boyutlara ulaştı. Kartal'da bu sezon 14 futbolcu sakatlık sorunu yaşadı. Gelinen noktada teknik heyet, 9 isimden faydalanamıyor. Daniel Amartey, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Salih Uçan, Eric Bailly, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan Norveç'te oynanan son Bodo/Glimt maçında görev alamamışlardı.

MASUAKU DÖRT, COLLEY İKİNCİ KEZ

Bu isimlere şimdi Omar Colley ve Arthur Masuaku eklendi. Colley'in sol dizinde eklem sıvı artışı ve diz iç yan bağında ödem tespit edilirken Masuaku'nun ise arka adalesinde gerilme ve kanama olduğu açıklandı. İki futbolcunun da en az iki hafta oynaması beklenmiyor. Masuaku bu sezonki dördüncü sakatlığını yaşarke Colley'in de ikinci sakatlığı oldu.



YAMANTÜRK: ADAY DEĞİLİM

BEŞIKTAŞ Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını duyurdu. Yamantürk, açıklamasında "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk sporunun lokomotifi olan kulübümüze Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Tevfik Yamantürk'ün, 1.5 yıl sonra düzenlenecek olağan kongreye hazırlık düşüncesinde olduğu gelen bilgiler arasında.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal'da işler yolunda gitmiyor! Tek sezonda 14 sakatlık birden...
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