Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor! Maçta ilk düdük çaldı... (CANLI)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor... Siyah beyazlılar bu karşılaşmayı kazanarak moral bulmak istiyor. Konuk ekip ise deplasmandan puan veya puanlar çıkarma peşinde. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

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Beşiktaş 0-0 Gaziantep FK

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Gedson, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk.



Gaziantep: Nita, Djilobodji, Furkan, Gradel, Mustafa, Morais, Maxim, N'Koulou, Dragus, Riascos

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?



30 Ekim Pazartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK FAZLA

Siyah-beyazlı Futbol takımında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor.

Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek.

Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier hastalıklarından dolayı maçta yer almayacak.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.



GAZİANTEP FK'DA TEK EKSİK

Ligin ilk 9 haftasında 6 mağlubiyet 3 galibiyet alan Gaziantep FK, bu maçlarda 7 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 9 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.