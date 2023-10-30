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Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Rekor tamam sıra kupada! Bir takvim yılında daha iyisini yapan yok

Son dakika Galatasaray haberleri: Rekor tamam sıra kupada! Bir takvim yılında daha iyisini yapan yok

Okan Buruk ve takımı, tarihi 1999-2000 sezonundan daha başarılı başladı. UEFA şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye'deki 3 kupanın da alındığı dönemde ligdeki ilk 10 haftada 7 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi gelmişti. Aslan, bu sezon sadece 1 beraberlik alıp tüm lig maçlarını kazanırken, Şampiyonlar Ligi'nde de o döneme göre çok daha önde...

G.Saray futbol takımının tarihinin en iyi sezonu olan 1999-2000, ilk 10 hafta itibariyle bu sezon geçildi… Aslan o sezon Türkiye'deki tüm kupaları kazanırken (Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası, TSYD) ilk 10 haftada ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı. Şampiyonlar Ligi serüveni ise o dönem 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile geçilmişti.

Okan Buruk, 1999-2000 takımının en önemli isimlerinden biri olurken şimdi teknik adam olarak o dönemi geçmeyi başardı. Bu sezon ligde 10 maçta 28 puana ulaşıp Devler Ligi'nde ise 4 puan alındı. Sarı-kırmızılıların başında çıktığı 46 maçta 37 galibiyet gören Okan Buruk, %80,4 ile Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör oldu. 2023 senesinde Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 83 puan toplayan Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir takvim yılında en yüksek puan ortalaması (2.68) tutturan takım konumunda.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Rekor tamam sıra kupada! Bir takvim yılında daha iyisini yapan yok
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