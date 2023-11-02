Çılgınlar gibi kutladılar! Milli takım teknik direktörü Necla Güngör Kıragası SABAH Spor’a konuştu

Kadın A Milli Futbol Takımımız Uluslar B Ligi'ne yükseldi, teknik direktör Necla Güngör Kıragası SABAH Spor'a konuştu: "Bugünü 3 yıl öncesinden planlamıştık. TFF'nin büyük desteği ile ilk hedefimize ulaştık. Kızlarım büyük fedakârlıklar yapıyor. Yolumuz uzun ama yol üstündeki bütün kütükleri, kayaları temizledik."

Uzun bir çalışmanın karşılığını aldıklarını belirten Kıragası şunları söyledi:

Ülkemizdeki bütün branşlarda kadınların üstünlüğünü görmek bambaşka bir duygu. Ama biz bu aşamayı 3 sene öncesinden planlamıştık. TFF ve gittiğimiz illerdeki destek çok önemli. Gururluyuz.

C Ligi'nde takımlar dengimiz değil (Litvanya, Lüksemburg, Gürcistan). Şu ana kadar gol yemedik. 3. bölgede baskı yapıp topa sahip olmayı amaçlıyoruz. Böyle olunca da rakip sahamızı geçemiyor.



BİZİM DE İKİ BACAĞIMIZ VAR!

Kadın futbolu ile erkek futbolu arasındaki uçurum ancak fırsat eşitliği ile kapanır. Bizim de iki kolumuz, iki bacağımız, bir beynimiz var. Biz de kendimizi hissettiriyoruz. Gelen başarı, etkisini lige de yansıtıyor. Meşakkatli bir yol var ama yolu açtık. Kütükler ve kayalar vardı yolumuzun üzerinde, onları temizledik. Artık bu yola çiçek ekme zamanı geldi.



KIZLAR ÇILGINLAR GİBİ KUTLADI

Acıyı birlikte yaşayanlar sevinci daha iyi yaşarlar. Kızlarım çok büyük fedakârlıklar yapıyorlar. O yüzden soyunma odasında çılgınlar gibi kutlama yaptılar. Hepsi harika.

Maçıma ailem ilk kez geldi. Annem, babam, dayım, oğlum tribündeydi. Kulübenin arkasında onların olması özeldi. Sırtımı onlara vererek galip gelmek güzeldi.



DOLU TRİBÜNLER ALIŞKANLIK YAPAR

Çorumda 12 bin 130 kişi ile taraftar rekoru kırıldı. Bizim için büyük mutluluk. Artık alışkanlık yapacak. O kadar güzel ki tribünlerin dolu olması, kızların motivasyonlarını artırıyor. O kadar mutlu oluyorlar ki bir koşacaklarına iki koşuyorlar. Böyle devam ederse başarılar da katlanır.



ERKEKLERİ DE ÇALIŞTIRABİLİRİM

Ben teknik direktörüm. Erkek takımını da çok rahat yönetirim. Sahaya çıktığım an, cinsiyeti nötrleyen bir insanım. Bir erkek takımından teklif gelirse ve oyun planı mantaliteme uyarsa seve seve çalışırım. Ama 15 yıldır kadın futbolunun içindeyim ve kadın futbolunu en iyi noktaya getirmek amacındayım.