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Giriş Tarihi: 5.11.2023 23:51 Son Güncelleme: 5.11.2023 23:54

Arda Güler yedeklerde! Real Madrid-Rayo Vallecano -CANLI-

Arda Güler yedeklerde! Real Madrid-Rayo Vallecano -CANLI-

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid evinde Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Milli oyuncumız Arda Güler, bu maçın kadrosunda yer aldı ve yedeklerde oturuyor. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid evinde Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Tempolu maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Bu maç öncesi Milli futbolcumuz Arda Güler ise ilk kez resmi bir maçta kadroya dahil edildi. Genç oyuncu yedeklerde ve forma şansı bekliyor.

REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Arrizabalaga, Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia, Valverde, Camavinga, Modric, Bellingham, Vinicius Jr., Joselu.

Vallecano: Dimitrievski, Ratiu, Mumin, Lejeune, Espino, Palazon, Ciss, Valentin, Garcia, de Tomas, Lopez.

REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Real Madrid - Rayo Vallecano maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'te S Sport 2'ta canlı yayınlanıyor.

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Arda Güler yedeklerde! Real Madrid-Rayo Vallecano -CANLI-
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