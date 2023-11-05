Arda Güler yedeklerde! Real Madrid-Rayo Vallecano -CANLI

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid evinde Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Tempolu maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Bu maç öncesi Milli futbolcumuz Arda Güler ise ilk kez resmi bir maçta kadroya dahil edildi. Genç oyuncu yedeklerde ve forma şansı bekliyor.
REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI 11'LERİ
Real Madrid: Arrizabalaga, Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia, Valverde, Camavinga, Modric, Bellingham, Vinicius Jr., Joselu.
Vallecano: Dimitrievski, Ratiu, Mumin, Lejeune, Espino, Palazon, Ciss, Valentin, Garcia, de Tomas, Lopez.
REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Real Madrid - Rayo Vallecano maçı 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'te S Sport 2'ta canlı yayınlanıyor.