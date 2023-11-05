Arda Güler yedeklerde! Real Madrid-Rayo Vallecano -CANLI

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid evinde Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Tempolu maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Bu maç öncesi Milli futbolcumuz Arda Güler ise ilk kez resmi bir maçta kadroya dahil edildi. Genç oyuncu yedeklerde ve forma şansı bekliyor.