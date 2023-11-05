Nuri Şahin’den galibiyet sözleri!

"BUGÜN ÇOK BÜYÜK BİR TAKIMI YENDİK"

Şahin, RAMS Başakşehir'in ardından Beşiktaş maçını da kazandıklarını anımsatarak, "Bu iki maçı kazanmadan önce neler konuşulduğunu biliyorsunuz. Takım çok zor bir dönemden geçti. O yüzden ayağımızın yere basması lazım. Bugün çok büyük bir takımı yendik. Bunun gururunu tabii ki yaşayacağız. Ama ayaklarımız yere basarak devam etmemiz lazım." dedi.

Şahin, Antalyaspor'un iyi bir sezonda ilk 5'i zorlayabileceğini düşündüğünü, bu sezon da ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini kaydetti.

Nuri Şahin, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın kendisi için çok değerli olduğunu, Türk futboluna başarılarıyla katkı sunmasını istediğini sözlerine ekledi.