Son dakika: Bursa’da biber gazlı saldırıya uğramıştı! Trabzonsporlu Yusuf Emir’in hayali gerçek oluyor...

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Maçı tribünden izleyecek olmanın heyecanını yaşayan Bolat, en sevdiği Trabzonspor futbolcularından kaptan Uğurcan Çakır ve Bakasetas ile tanışmak için sabırsızlanıyor. Yusuf Emir Bolat, yolculuk öncesinde AA muhabirine, şimdiye kadar Trabzonspor maçlarını hep televizyondan izlediğini söyledi.

Tuttuğu takımın maçını ilk kez tribünden izleyeceğini dile getiren Bolat, "Trabzonspor stadına gideceğim için çok heyecanlıyım. Maça gittiğimde özellikle Uğurcan Çakır ve Bakasetas'ı görmek istiyorum. Hayalimi gerçekleştirmek için Trabzon'a gidiyorum." diye konuştu.