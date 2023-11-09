Son dakika haberi | Beşiktaş Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt’i konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Temsicimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar
Bodo/Glimt: Haikin, Björkan, Björtuft, Moe, Wembangomo, Grönbaek, Berg, Brunstad Fet, Pellegrino, Sörli, Moumbagna
D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.
Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.
Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.
ABOUBAKAR DÖNDÜ
Hastalığı nedeniyle Gaziantep FK ve Bitexen Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Vincent Aboubakar'ın Bodo/Glimt mücadelesinde forma giyecek.
Takımla çalışmalara başlayan Kamerunlu oyuncu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görev vermesiyle beraber siyah-beyazlıların gol umudu olarak sahaya çıkıyor.
ABOUBAKAR REKOR KIRABİLİR
Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.
Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.