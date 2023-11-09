Son dakika haberleri: Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets’e konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

İLK 11'LER BELLİ OLDU

LUDOGORETS:

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.