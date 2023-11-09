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Giriş Tarihi: 9.11.2023 21:49 Son Güncelleme: 9.11.2023 21:50

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets'e konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets’e konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

LUDOGORETS:

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

CENGİZ ÜNDER DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, Ludogorets karşısında kadroda yer alacak. Ligde Antalyaspor karşısında maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor ve Ludogorets maçlarının son anlarında forma giyerek sahalara dönmüştü.

Söz konusu müsabakaların ardından ağrıları nedeniyle ligde oynanan Pendikspor ve Trabzonspor müsabakalarında kadroya alınmayan Cengiz Ünder, teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih etmesi durumunda Bulgaristan deplasmanında kadroda bulunacak.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets'e konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
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