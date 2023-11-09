Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Giriş Tarihi: 9.11.2023 12:28

Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

AA
Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftanın heyecanı yarın başlıyor. Bu haftanın maçlarını yönetecek olan hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

11 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay

16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor: Murat Erdoğan

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

12 Kasım Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Genel Başkanlığı yarışında "Kara para" skandalı büyüyor! İmamoğlu'nun ağabeyi...
Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Özgür Özel'e böyle devretti! Dikkat çeken kareler
Trump, İran'ı ifşa etti ortalık karıştı! Çok çarpıcı sözler: Kırmızı çizgi aşıldı, İran olmasa İsrail varlığını bile sorgular
CHP Genel Merkezinde esrarengiz koliler... Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Husiler ABD'nin SİHA'sını düşürdü
Devlet sözünü tuttu deprem konutları Aralıkta teslim ediliyor: ‘Bu kadar hızlı yapılacağını tahmin etmiyorduk’
Bu insanlar aşk mıdır âşık mıdır?
Dehşet verici olay! Dev timsah kadının kafasını canlı canlı yemeye çalıştı... İşte mucize kurtuluş anı
Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü: "İsrail'i durduracak adımların atılması gerek"
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA