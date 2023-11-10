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Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:12 Son Güncelleme: 10.11.2023 13:56

Son dakika: Beşiktaş'a iki sakatlık şoku! İşte Aboubakar ve Cenk Tosun'un sağlık durumu

DHA
Son dakika: Beşiktaş’a iki sakatlık şoku! İşte Aboubakar ve Cenk Tosun’un sağlık durumu

Son dakika haberi... Dün oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi sakatlanan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun hakkında sakatlık açıklaması geldi. Beşiktaş kulübü tarafından yapılan açıklamada Aboubakar ve Cenk'in emar sonuçlarına yer verildi. İşte siyah beyazlı ekip tarafından gelen sakatlık açıklamasının detayları...

Beşiktaş Kulübü, Vincent Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edildiği, Cenk Tosun'un ise uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem belirlendiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Son dakika: Beşiktaş'a iki sakatlık şoku! İşte Aboubakar ve Cenk Tosun'un sağlık durumu
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