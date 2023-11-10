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Giriş Tarihi: 10.11.2023 21:57 Son Güncelleme: 10.11.2023 22:03

Son dakika haberi: Antalyaspor 3 puanı 4 golle aldı! MKE Ankaragücü'ne evinde soğuk duş

Son dakika haberi: Antalyaspor 3 puanı 4 golle aldı! MKE Ankaragücü’ne evinde soğuk duş

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Antalyaspor sahadan 4-0 galip ayrıldı. İşte son dakika MKE Ankaragücü-Antalyaspor haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki açılık maçında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Karşılaşmada 90 dakika skor üstünlüğü kuran Akdeniz temsilcisi, Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti.

Antalyaspor'un gollerini 8. dakikada Sam Larsson, 29. dakikada Sagiv Yehezkel, 70. dakikada Adam Buksa ve 85. dakikada Britt Assombalonga kaydetti.

Bu skorla beraber Nuri Şahin ve öğrencileri puanını 18'e çıkardı ve 7. sıraya yükseldi.

Emre Belözoğlu önderliğindeki MKE Ankaragücü ise 13 puanla 12. sırada kaldı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. MKE Ankaragücü ise 13. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Buksa'nın pasıyla ceza sahası dışının sol çaprazında topla buluşan Larsson, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-1

29. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Erdal Rakip'in kendi yarı sahasından gönderdiği ara pasa hareketlenen Jehezkel, rakiplerinin kendisine yetişmesine rağmen ceza sahasına girdi. Kaleci Gikiewicz'in öne çıkmasını da değerlendiren Jehezkel, penaltı noktasının gerisinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

70. dakikada Bitexen Antalyaspor farkı 3'e yükseltti. Sağdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kale sahasının önündeki Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

86. dakikada Antalyaspor 4. golü buldu. Mujakic'in kaptırdığı topla ceza sahasına giren Assombalonga, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4.

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Son dakika haberi: Antalyaspor 3 puanı 4 golle aldı! MKE Ankaragücü'ne evinde soğuk duş
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