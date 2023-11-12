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Giriş Tarihi: 13.11.2023 01:09

Galatasaray Kulübünün düzenlediği 100 Yılın Gecesi organizasyonu yapıldı

AA
Galatasaray Kulübünün düzenlediği 100 Yılın Gecesi organizasyonu yapıldı

Galatasaray Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100 Yılın Gecesi organizasyonu yapıldı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda davetli katıldı.

Dursun Özbek, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Galatasaray, şanlı tarihiyle, fikri hür vicdanı hür duruşuyla, eşsiz başarılarıyla Cumhuriyet'imizin en değerli spor kulübü, Cumhuriyet'in yüzüdür. Bu etkinliğimizin de Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'ımıza çok yakışacağına inanıyorum. Sadece Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için bir arada bulunmuyoruz. Deprem bölgesi için yaptığımız çalışmalara da katkı sağlıyoruz. Bu geceden elde edilecek tüm gelir, deprem bölgesinde kullanılacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Kulübünün düzenlediği 100 Yılın Gecesi organizasyonu yapıldı
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