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Giriş Tarihi: 12.11.2023 18:02 Son Güncelleme: 12.11.2023 18:06

Son dakika: Kritik maçta Fenerbahçe'nin rakibi Adana Demirspor! İşte ilk 11'ler...

Son dakika: Kritik maçta Fenerbahçe’nin rakibi Adana Demirspor! İşte ilk 11’ler...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede sarı-lacivertli ekip kazanması halinde yeniden liderlik koltuğuna oturacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, M'Baye Niang.

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı. Ligde 11 hafta sonunda 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31 puanı bulunan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

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Son dakika: Kritik maçta Fenerbahçe'nin rakibi Adana Demirspor! İşte ilk 11'ler...
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