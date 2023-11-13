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Giriş Tarihi: 13.11.2023 20:37

A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin'de özel maçta Almanya ve 21 Kasım Salı günü ise Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Galler ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı futbolcular İstanbul'da kampa girdi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, maç ve seyahat programlarına göre kampa katılan 15 futbolcu yer aldı.

Taktik video/analiz toplantısını takiben sahaya inen milli futbolcular, sağanak altında pas ve taktik çalışma yaptı. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, kampın ilk antrenmanını tribünden takip etti.

A Milli Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarına başladı
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