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Giriş Tarihi: 14.11.2023 17:10

Beşiktaş, Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak

AA
Beşiktaş, Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak

Beşiktaş Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık müsabakası yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin 19 Kasım Pazar günü Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile karşı karşıya geleceği belirtildi.

Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadelenin saat 15.00'te başlayacağı aktarıldı.

Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlıların milli aradaki ikinci ve son hazırlık maçını ise 22 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor ile yapacağı kaydedildi.

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Beşiktaş, Sakaryaspor ve İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak
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