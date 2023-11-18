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Giriş Tarihi: 19.11.2023 01:40

Almanya galibiyeti sonrası Vincenzo Montella: "Pes etmeyen bir ruhumuz var"

Almanya galibiyeti sonrası Vincenzo Montella: Pes etmeyen bir ruhumuz var

A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 yendi. Teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşma sonrası galibiyeti değerlendirdi.

Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele A Milli Takımımızın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Ay yıldızlıların gollerini Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı kaydetti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Böyle bir galibiyet aldığımız için gurur duyuyoruz. 72 yıldır Almanya topraklarında Almanya'yı yenemiyorduk. İnanılmaz bir sonuç aldık. Şu anda kafamız Galler maçında. Çünkü 1. çıkmak istiyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum böyle bir destek verdikleri için. Bütün detaylara baktığınızda futbolcuların ruhuna bakmak önemli."

"Sadece milli takımla alakalı değil, yüzyıllardır Türk milletinin içinde ruh var. Kendi milliyetçilik duygularını sahaya yansıtan bir grubumuz var. Pes etmeyen bir ruhumuz var. Onların sayesinde bu maçları alıyoruz. Teknik ve taktik anlamda her şeyi bilen, anlayan bir gruba sahibiz. Fark yaratan detay takım ruhu ve milliyetçilik. Sahada hata yaptıklarında bile milliyetçilik ruhuyla hemen kendilerine geliyor."

"Bizim futbolcularımızla gurur duyuyorum. Her zor anda bile diri kalabiliyoruz. Çok fazla hata yapabiliyoruz ama hala gelişime açık futbolcularımız var."

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Almanya galibiyeti sonrası Vincenzo Montella: "Pes etmeyen bir ruhumuz var"
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