SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına hava yolları dünya devlerini geçti

Üst üste elde ettiği Fenerbahçe ve Konyaspor galibiyetleriyle milli araya moralli giren Trabzonspor, bu sezon boy ortalamasının 1.73'ten 1.84'e yükselmesinin avantajını iyi kullandı. Attığı 21 golün 7'sini kafa ile filelere gönderen Fırtına, Süper Lig'in en iyi takımı olurken Avrupa'nın da 5 büyük liginde West Ham ile beraber 4 numarasında yer aldı. R.Madrid (6), Roma (6) ve Stuttgart (5) gibi devler Trabzon'u izledi.

2.01'LİK ONUACHU FARK YARATTI

Southampton'dan kiralık gelen 2.01'lik santrfor Paul Onuachu fileleri 3 kez havalandırdı. Nijeryalı oyuncuyu, forvet krizini fırsat çeviren Enis Destan 2, Filip Benkovic ile Stefano Denswil de 1'er golle takip etti.