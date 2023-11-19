SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay’dan Rosier’e: Sana güveniyorum, karşılığını isterim

HASAN ARAT: SEÇİME REKOR KATILIM BEKLİYORUZ

Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul için kulüp üyelerine seslendi. Arat, "20 binin üzerinde oy kullanma hakkına sahip genel kurul üyesi var. Biz bir çalışma yaptık ve 12 bin civarında bir katılımın olacağını ön görüyoruz. Ne kadar çok olursa Beşiktaş için o kadar iyi olur. Rekor bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfere yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Arat, "Bu konuda başkan, yönetim, teknik direktör ve futbol direktörü ortak hareket edecek" dedi. Hasan Arat, Akatlar Salonu'nun 2037'de bitecek sözleşmesini göreve gelir gelmez 49 yıllığına yeniden uzatacaklarını da sözlerine ekledi.