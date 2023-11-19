SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay’dan Rosier’e: Sana güveniyorum, karşılığını isterim

Beşiktaş'ta göreve gelir gelmez oyuncularla bire bir iletişim kuran ve takımın sorunlarını, mental durumlarını öğrenmeye çalışan teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak görüşmeye Valentin Rosier'i aldı.
Tecrübeli çalıştırıcı, 27 yaşındaki sol beke "Sen özel bir futbolcusun. Sahaya odaklanıp konsantre olduğunda neler yapabileceğini sen de seni izleyen herkes de biliyor. İstikrar yakalaman ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanman gerekiyor. Arzu ve isteğini sahaya yansıtmalısın. Sana güveniyorum, bu güvenimin de karşılığını sahada görmek istiyorum" dediği kaydedildi. Rosier'in de performansını yükselteceğine dair hocasına söz verdiği belirtildi.
SEBA İÇİN SAKARYA İLE OYNUYORLAR
Beşiktaş, Sakaryaspor ile bugün özel maçta karşı karşıya gelecek. Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka, Sakaryalı olan siyah-beyazlı kulübün merhum onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına oynanacak. Beşiktaş, çarşamba günü de İstanbulspor ile karşılaşacak.
HASAN ARAT: SEÇİME REKOR KATILIM BEKLİYORUZ
Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul için kulüp üyelerine seslendi. Arat, "20 binin üzerinde oy kullanma hakkına sahip genel kurul üyesi var. Biz bir çalışma yaptık ve 12 bin civarında bir katılımın olacağını ön görüyoruz. Ne kadar çok olursa Beşiktaş için o kadar iyi olur. Rekor bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Transfere yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Arat, "Bu konuda başkan, yönetim, teknik direktör ve futbol direktörü ortak hareket edecek" dedi. Hasan Arat, Akatlar Salonu'nun 2037'de bitecek sözleşmesini göreve gelir gelmez 49 yıllığına yeniden uzatacaklarını da sözlerine ekledi.
SERDAL ADALI: BEN BU KONGREYİ KAZANACAĞIM
Serdal Adalı, kongrede sonucu sosyal medyanın değil, genel kurulun belirleyeceğini söyledi. Adalı, "Başkanı genel kurul seçer. Sosyal medya ile seçim yapılsaydı aday olmaya gerek yoktu. Ben bu seçimi kazacağıma inanıyorum. Tribünlerin yönetim ve camia ile ters düşmesindeki en büyük etken sosyal medyadır. Kötü giden bir şeye gaz döküldü" dedi.
Seçildiklerinde ilk işlerinin takımı ayağa kaldırmak olacağını vurgulayan Serdal Adalı şunları söyledi:
"Devre arasında 10 numara, stoper ve belki bir de kanat forvet takviyesi yapabiliriz. Talisca'dan daha iyileri var. Taraftarımız içini rahat tutsun. Ramos'u stoper ihtiyacı olduğu için alırdım. Beşiktaş camiası mutlu olurdu."