Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'dan Rosier'e: Sana güveniyorum, karşılığını isterim
Giriş Tarihi: 19.11.2023 09:00

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'dan Rosier'e: Sana güveniyorum, karşılığını isterim

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay’dan Rosier’e: Sana güveniyorum, karşılığını isterim

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, Valentin Rosier ile özel olarak görüştü ve Fransız sağ beke güvendiğini ifade etti. Rosier de performansını yükselteceğine dair hocasına söz verdiği belirtildi.

Beşiktaş'ta göreve gelir gelmez oyuncularla bire bir iletişim kuran ve takımın sorunlarını, mental durumlarını öğrenmeye çalışan teknik direktör Rıza Çalımbay, son olarak görüşmeye Valentin Rosier'i aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 27 yaşındaki sol beke "Sen özel bir futbolcusun. Sahaya odaklanıp konsantre olduğunda neler yapabileceğini sen de seni izleyen herkes de biliyor. İstikrar yakalaman ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanman gerekiyor. Arzu ve isteğini sahaya yansıtmalısın. Sana güveniyorum, bu güvenimin de karşılığını sahada görmek istiyorum" dediği kaydedildi. Rosier'in de performansını yükselteceğine dair hocasına söz verdiği belirtildi.

SEBA İÇİN SAKARYA İLE OYNUYORLAR
Beşiktaş, Sakaryaspor ile bugün özel maçta karşı karşıya gelecek. Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka, Sakaryalı olan siyah-beyazlı kulübün merhum onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına oynanacak. Beşiktaş, çarşamba günü de İstanbulspor ile karşılaşacak.

HASAN ARAT: SEÇİME REKOR KATILIM BEKLİYORUZ
Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul için kulüp üyelerine seslendi. Arat, "20 binin üzerinde oy kullanma hakkına sahip genel kurul üyesi var. Biz bir çalışma yaptık ve 12 bin civarında bir katılımın olacağını ön görüyoruz. Ne kadar çok olursa Beşiktaş için o kadar iyi olur. Rekor bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfere yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Arat, "Bu konuda başkan, yönetim, teknik direktör ve futbol direktörü ortak hareket edecek" dedi. Hasan Arat, Akatlar Salonu'nun 2037'de bitecek sözleşmesini göreve gelir gelmez 49 yıllığına yeniden uzatacaklarını da sözlerine ekledi.

SERDAL ADALI: BEN BU KONGREYİ KAZANACAĞIM
Serdal Adalı, kongrede sonucu sosyal medyanın değil, genel kurulun belirleyeceğini söyledi. Adalı, "Başkanı genel kurul seçer. Sosyal medya ile seçim yapılsaydı aday olmaya gerek yoktu. Ben bu seçimi kazacağıma inanıyorum. Tribünlerin yönetim ve camia ile ters düşmesindeki en büyük etken sosyal medyadır. Kötü giden bir şeye gaz döküldü" dedi.

Seçildiklerinde ilk işlerinin takımı ayağa kaldırmak olacağını vurgulayan Serdal Adalı şunları söyledi:

"Devre arasında 10 numara, stoper ve belki bir de kanat forvet takviyesi yapabiliriz. Talisca'dan daha iyileri var. Taraftarımız içini rahat tutsun. Ramos'u stoper ihtiyacı olduğu için alırdım. Beşiktaş camiası mutlu olurdu."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar, Almanya’da şov yaptı! A Milli Takımımız, özel maçta 3 golle kazandı…
İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar...
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye 'İsrail' uyarısı: Bu dünya için daha büyük bir kriz demek!
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
Başkan Erdoğan'dan Almanya dönüşü Gazze, İsrail, Eurofighter ile ilgili önemli mesajlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Gaziantep'e müjde: Yüksek hızlı tren geliyor!
SON DAKİKA | İngiliz Guardian ve BBC İsrail'in Şifa Hastanesi iddialarını çürüttü: Deliller yetersiz!
İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor
Futbol sahalarında görülmemiş skor! Fransa, 14 golle Cebelitarık'ı yıktı çekti...
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'dan Rosier'e: Sana güveniyorum, karşılığını isterim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA