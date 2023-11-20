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Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:02

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran'dan olay paylaşım!

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran’dan olay paylaşım!

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran, Fomget oyuncusu Olha Ovdiychuk (Maria) hakkında skandal bir paylaşımda bulundu ve tepki gördü.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ile Beylerbeyi karşı karşıya geldi. Maçı Fomget, 1-0'lık skorla kazandı.

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran, maçın ardından skandal bir paylaşımda bulundu. Tahir Kıran, Fomget oyuncusu olan Olha Ovdiychuk'un yerde kaldığı bir pozisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yatarak ancak o.... kazanır Maria..." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzden Açıklama

Beylerbeyi Spor Başkanı Sn. Tahir Kıran'ı şiddetle kınıyoruz.

Kadın Futbol Takımımızın Süper Lig'de Beylerbeyi Spor'u 1-0 yendiği maçın ardından Beylerbeyi Spor başkanı Sn. Tahir Kıran, kişisel sosyal medya hesabından maçtan bir görüntü paylaşmış, ardından attığı hikâyede ise takımımızın haklı galibiyetine gölge düşürmeye çalışmış, takımımıza ve sporcumuz Olha Ovdiychuk'a hakaret etmiştir.

Takımının yenilgisini hazmedemeyen ve çareyi küfürde bulacak kadar acizleşen Sn. Tahir Kıran'ı esefle kınıyoruz! Kendisi, kadın futboluna beraberinde getirdiği küfür ve hakareti bırakmalı, kadına şiddetin sadece fiziksel olmadığını bilmelidir. Bu tip spor ahlakına yakışmayan söylemler ancak söyleyene zarar verir. Burası sporun, dostluğun ve centilmenliğin egemen olması gereken kadın futbol camiasıdır. Bu söylem ne camiamızın ne de milletimizin özünde yer almayan, insani hiçbir özellik barındırmayan, düpedüz kadına şiddet olmasının yanı sıra spor etiğine ve genel ahlaka da aykırı bir tutumdur.

Türk kadın futbolunun lokomotif kulüplerinden biri olan, son şampiyon ve namağlup ünvanlarını koruyan, başkentimizin gözbebeği ABB FOMGET Takımımızı temsil eden; Başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik direktörümüze ve sporcularımıza karşı haddini aşan ifadelere gerektiği şekilde cevap verileceğini ve bu ifadelere uygulanacak yaptırımların sonuna kadar takipçisi olacağımızı tüm temsilcilerin dikkatine sunarız.

ABB FOMGET"

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Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran'dan olay paylaşım!
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