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Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:26

Ayak bileği kırılan Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Fırat Tulgayoğlu, ameliyat edildi

AA
Ayak bileği kırılan Gençlerbirliği’nin genç oyuncusu Fırat Tulgayoğlu, ameliyat edildi

MKE Ankaragücü ile oynanan TSYD Ankara Kupası maçında sol ayak bileği kırılan Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Fırat Tulgayoğlu, ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Fırat Tulgayoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Gençlerbirliği Kulübü Doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez, "MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık sonrası sporcumuz Fırat Tulgayoğlu'nun sol ayak bileğinde bimalleolar kırık ve sindezmoz kompleksi yaralanması tespit edildi ve ameliyatı Prof. Dr. Egemen Turhan tarafından yapıldı. Sporcumuzun en az 4-6 ay süreyle sahalardan uzak kalması beklenmekte olup ameliyat sonrası rehabilitasyon ve sahaya dönüş süreci sağlık ekibimiz tarafından planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fırat Tulgayoğlu'nu ameliyatın ardından ziyaret eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, genç oyuncuya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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Ayak bileği kırılan Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Fırat Tulgayoğlu, ameliyat edildi
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