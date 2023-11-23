Son dakika haberi: Devlet Bahçeli’den Karagümrük’e destek sözü! SABAH Spor’un röportajı ses getirdi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ekibinin stadyum projesine destek kararı aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, makam odasında taraftarı olduğu Karagümrük Spor Kulübü'nün logo ve plaketi bulunan Bahçeli'nin, kulübün haklı talebi ve beklentisi olan stadyum projesine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.