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Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:26 Son Güncelleme: 24.11.2023 09:49

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hasan Arat'tan çağrı! "Gelin sandıkları patlatın"

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hasan Arat’tan çağrı! Gelin sandıkları patlatın

"Beşiktaş'ın teminatı ben olacağım, teminat mektupları değil" diyen başkan adayı Hasan Arat, kongre üyelerine de "Herkes oyunu kullansın, kulübümüzün sahipsiz olmadığını gösterelim" mesajını verdi.

Çankırı'da Beşiktaşlı taraftarlar ve kongre üyeleri ile bir araya gelen başkan adayı Hasan Arat, kongrenin dizayn edilmeye çalışıldığını ileri sürdü. İşte Arat'tan satır başları:

- 23 yıldır camiayı oyaladılar, gelen arkasından kendi adamını getirdi. Şimdi, 'Şu başkan olacak, bu başkan olacak' diyerek Beşiktaşlıların istediği başkanı seçmeye engel oluyorlar.

- Beşiktaşlıların oyu kimsenin tekelinde değildir. Kimse Beşiktaşlıya talimat veremez. Beşiktaşlı özgürdür.

- Beşiktaş'a oyunu kuranlar geçmişte kulüpte görev almış, federasyon başkanı olmuş arkadaşlar. Sizin burası ile hâlâ ne gibi bir işiniz var da dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Ben buna müsaade etmeyeceğim.

- Tüm Beşiktaşlılara çağrımdır, gelin sandıkları patlatın, Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını gösterelim.

- Biz 'Beşiktaş App' diyoruz, arkadaşları bunu gameboy zannediyor.

- Beşiktaş'ın teminatı ben olacağım, teminat mektupları değil.

- Ahmet Nur Çebi, 'Sosyal medyadan birisini seçerseniz hata yaparsınız' dedi. Halkın takdirine karşı mı geleceksiniz? Burayı siz mi dizayn edeceksiniz? Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın. Paşa paşa gideceksiniz....

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hasan Arat'tan çağrı! "Gelin sandıkları patlatın"
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