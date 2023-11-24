SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hasan Arat'tan çağrı! "Gelin sandıkları patlatın"

Çankırı'da Beşiktaşlı taraftarlar ve kongre üyeleri ile bir araya gelen başkan adayı Hasan Arat, kongrenin dizayn edilmeye çalışıldığını ileri sürdü. İşte Arat'tan satır başları:

- 23 yıldır camiayı oyaladılar, gelen arkasından kendi adamını getirdi. Şimdi, 'Şu başkan olacak, bu başkan olacak' diyerek Beşiktaşlıların istediği başkanı seçmeye engel oluyorlar.



- Beşiktaşlıların oyu kimsenin tekelinde değildir. Kimse Beşiktaşlıya talimat veremez. Beşiktaşlı özgürdür.



- Beşiktaş'a oyunu kuranlar geçmişte kulüpte görev almış, federasyon başkanı olmuş arkadaşlar. Sizin burası ile hâlâ ne gibi bir işiniz var da dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Ben buna müsaade etmeyeceğim.



- Tüm Beşiktaşlılara çağrımdır, gelin sandıkları patlatın, Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını gösterelim.



- Biz 'Beşiktaş App' diyoruz, arkadaşları bunu gameboy zannediyor.



- Beşiktaş'ın teminatı ben olacağım, teminat mektupları değil.



- Ahmet Nur Çebi, 'Sosyal medyadan birisini seçerseniz hata yaparsınız' dedi. Halkın takdirine karşı mı geleceksiniz? Burayı siz mi dizayn edeceksiniz? Gitmenize 10 gün kalmış, iftiralarla camiayı karıştırmayın. Paşa paşa gideceksiniz....