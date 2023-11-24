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Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:21 Son Güncelleme: 24.11.2023 09:44

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan: Abdullah Avcı ile seneye şampiyon oluruz

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan: Abdullah Avcı ile seneye şampiyon oluruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Nerede ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Abdullah Avcı ile sorunları aştık. Bu sene olmazsa bile bir sonraki sene şampiyon oluruz" dedi.

Trabzonspor'un zirveyle arasındaki puan farkını 9'a indirmesinin ardından taraftarlar, şampiyonluğu daha fazla dillendirirken başkan Ertuğrul Doğan'dan konu hakkında önemli açıklamalar geldi.

Son şampiyonluktaki ekipte yer aldığını belirten Doğan, "Abdullah Avcı ile çok sıkıntılı süreçleri birlikte aştık ve sonunda hedefimize ulaştık. O yüzden nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Herkes görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Sponsorlukları halledersek, herkes maddi-manevi üzerine düşeni yaparsa, bu sene olmazsa bir sonraki sene şampiyon oluruz. Trabzonspor, isyan, mücadele ve hırsın takımıdır. Böyle bir takımın yarışın içerisinde olmaması gibi bir durum söz konusu değil" şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ertuğrul Doğan: Abdullah Avcı ile seneye şampiyon oluruz
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