Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen 'Sibergöz-7' Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karışan 52 şüphelinin yakalandığını bildirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımını alıntılayan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacaklarını vurguladı. Bakan Bak, "Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız! Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.