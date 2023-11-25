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Giriş Tarihi: 25.11.2023 11:42 Son Güncelleme: 25.11.2023 11:48

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız

DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanlığı tarafından yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-7’ Operasyonu nedeniyle polis teşkilatına teşekkür ederek, yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacaklarını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen 'Sibergöz-7' Operasyonu'nda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karışan 52 şüphelinin yakalandığını bildirmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımını alıntılayan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacaklarını vurguladı. Bakan Bak, "Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız! Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Yasadışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız
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