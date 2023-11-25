Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du
Giriş Tarihi: 25.11.2023 17:10

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du

AA
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor’du

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ediyorum. Maç berabere ya da İstanbulspor'un farklı galibiyeti ile de bitebilirdi. Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du. Biz ise bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Oyunun belirli dakikalarında iyiydik ancak genele baktığımızda İstanbulspor maçı hak eden taraftı" diye konuştu.

Takım yaş ortalamasının düşük olmasından dolayı tecrübe kazanmaları gerektiğinin altını çizen Demirel, şunları söyledi:

"Bir maç iyi oynayıp, bir maç daha düşük oynamamızın sebebini takımda genç oyuncumuzun fazla olması ve takımımızın yaş ortalamasının çok düşük olmasına bağlıyorum. Maç oynaya oynaya, tecrübe edine edine kazanacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Düşündüğümüz gibi bir maç olmadı."

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sanchez'den AB ülkelerine Gazze resti: Filistin'i tanıyacağız
Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!
‘Batılılar bize demokrasi dayatamaz’
Doğu Akdeniz’de dev tatbikat
Akşener ve CHP’nin ‘abla’ siyaseti
Mossad ateşkesi İrlanda’da değerlendiriyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Daha üstün oynayan taraf İstanbulspor'du
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA