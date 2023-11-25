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Giriş Tarihi: 25.11.2023 17:09

İstanbulspor teknik direktörü Hakan Yakın: Bu 3 puan bize gelecek maçlar için moral olacak

AA
İstanbulspor teknik direktörü Hakan Yakın: Bu 3 puan bize gelecek maçlar için moral olacak

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor'un teknik direktör Hakan Yakın, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hakan Yakın, "Maçtan önce zor olacağını biliyorduk. Oyuncularımız gerçekten iyi oynadı. Takımı iyi hazırladık. Maça çok iyi başladık. Hatayspor'un defanstan hücuma çabuk geçişlerinin olduğunu biliyorduk. Rakibimize müsaade etmedik, pozisyon vermedik" dedi.

Öne geçtikten sonra takımda rehavet oluştuğunu belirten Yakın, "1-0'dan sonra topu tutamadık. Rakibi yaklaştırdık. Bu durum hoş değildi. İkinci devre Hatayspor'un hücum oynayacağını biliyorduk. Onlara gol lazımdı. Penaltıdan gol attılar. Bu gol bizim takımı uyandırdı ve maçın devamı istediğimiz gibi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Kazanılan 3 puanın önemine de vurgu yapan Yakın, "2-1 i bulduk. Takım maç bitene kadar mücadele etti. Galibiyeti hak ettik. Bu 3 puan bize gelecek maçlar için moral olacak. Milli ara bizim için önemliydi, iyi çalıştık takımla. Şu an fiziksel olarak daha iyiyiz. Daha da iyi olacak ve daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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İstanbulspor teknik direktörü Hakan Yakın: Bu 3 puan bize gelecek maçlar için moral olacak
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