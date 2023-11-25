Okan Buruk’tan maç sonrası önemli açıklamalar! Mauro Icardi konusuna noktayı koydu...

"MANCHESTER UNİTED MAÇINDA KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacakları maç hakkında ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bizim kadar baskılı oynamasalar da daha önde oynayacaklar. Manchester United maçı bambaşka bir maç olacak. Hikayesi başka olacak. Rakibimize karşı en doğru 11 ile çıkmak istiyoruz. İlk maçta rakibimiz artıları, eksilerini doğru bir şekilde değerlendirdik. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yensek de, yenilsek de, berabere kalsak da, hiçbir şey bitmiyor. Yenilseniz bile diğer maçın sonucuna göre son maça kalıyor. Bizim amacımız kazanmak. Kazanarak Avrupa'yı garantileyip deplasmanda oynayacağımız bir sonraki maç için avantaj yakalamak istiyoruz. Rakibimiz gücü ortada" dedi.

Oyunun yavaşlamasıyla ilgili soruya ise Okan Buruk, "Hakemlerin sorunu şu; erken sarı gösteremiyorlar. Erken gösterdiği zaman ikinci sarı kartı gösteremeyeceğini düşünüyorlar. Bu yıllardır olan bir şey. Her takımda bunu görebiliyorsunuz. Hakemlere büyük yük düşüyor. Ekliyorum diyor, ekleniyor ama oyun yavaşlıyor. Futbol bir göz zevki. Bir şov seyretmek istiyor. Bir takım devamlı yavaşlattıkça bu şovun da önü kesiliyor. Ne kadar eklenirse eklensin maçın sonuna aynı şey olmuyor. Bunla ilgili biraz hakemlerin de çabası olabilir" diye cevap verdi.