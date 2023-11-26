Serdal Adalı: Transferlerin kötü olma nedeni, Şenol Güneş ile Ceyhun Kazancı’nın anlaşamaması





"YÖNETİM İLE TAKIM ARASINDAKİ İSİM MEHMET ÖZDİLEK OLACAK"

Transferde önceki yıllarda yapılan hataların tekrarlanmaması için farklı stratejiler izleyeceğini vurgulayan Serdal Adalı, "Yöneticilik yaptığım zaman da söylediğim bir şey vardı; yönetimle takım arasında bir profesyonel olmalı. Bu da Mehmet Özdilek olacak. Transferlerin bu kadar kötü olmasının nedeni Şenol Güneş ile Ceyhun Kazancı'nın iyi anlaşamaması. Kötü bir kadro mühendisliği yapılmış" açıklamalarında bulundu.



"STADIN TOPLAM KAPASİTESİ 52 BİNE ÇIKACAK"

Anıtlar Kurulu'nun verdiği izinler ve kulübün menfaatleri doğrultusunda stadyuma gerekli hamlelerin yapılacağını söyleyen Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "Hasan Bey diyor ki, "Stat için bir şey söylüyorum, yapamaz" diyorlar. İsterse stadı yıkıp yeniden yapar, ona sözümüz yok. Ancak hem Anıtlar Kurulu'nun verdiği izinler hem de mimari olarak yapılacak çözümler mevcut. Eski adıyla Yeni Açık tribünü genişleteceğiz. Stadın toplam kapasitesi 52 bine çıkacak bu şekilde" diye ifade etti.