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Giriş Tarihi: 26.11.2023 17:10

Trabzonspor kafilesi, Sivas'a gitti

AA
Trabzonspor kafilesi, Sivas’a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maç için özel uçakla Sivas'a gitti.

Bordo-mavili futbolcular, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı. Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Sivas'a hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Tonio Teklic, Paul Onuachu ve Enis Destan yer aldı.

Trabzonspor, yarın EMS Yapı Sivasspor ile BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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Trabzonspor kafilesi, Sivas'a gitti
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