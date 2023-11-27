Son dakika haberleri: Trabzonspor’un rakibi Sivasspor! İlk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak. BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Caner, Alaaddin, Yunus Emre, Emrah, Charisis, Saiz, Burak, Manaj.
TRABZONSPOR: Taha, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Bakasetas, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.