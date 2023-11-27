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Giriş Tarihi: 27.11.2023 19:02 Son Güncelleme: 27.11.2023 19:03

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un rakibi Sivasspor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Trabzonspor’un rakibi Sivasspor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 13. haftasında Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak. BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Caner, Alaaddin, Yunus Emre, Emrah, Charisis, Saiz, Burak, Manaj.

TRABZONSPOR: Taha, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Bakasetas, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.

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Son dakika haberleri: Trabzonspor'un rakibi Sivasspor! İlk 11'ler belli oldu...
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