Son dakika haberi: Okan Buruk'tan hakemlere tepki! "Gol olan ofsayt pozisyonu..."

"HEM KAZANIP HEM KAYBEDEBİLİRDİK"

Çok net pozisyon vermeden 3. golü yedik. Hem kazanıp hem kaybedebilirdik. Çok iyi bir maç oldu. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun övgüyü hak ettiğini söylemek gerekiyor. Kazansaydık çok iyi olurdu ama kaybetmedik. Son maçta kazanırsak gruptan çıkıyoruz. İyi futbol oynadık.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR EKSİK VARDI, DAVİNSON SANCHEZ"

Çok önemli bir eksik vardı, Davinson Sanchez. Çok değerliydi. Davinson'un olmaması planlarımızı değiştirdi. Kaan'la başladım, çünkü geriden pasla başlamak istedim. Davinson'un olmadığı senaryo daha zor oldu. Geçiş oynayan takımlar, etkili oynuyorlar. 2 puan kaybettiğimz için üzgünüz."