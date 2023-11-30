Son dakika haberleri: Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı canlı yayında açıkladı! "Çilek transferimiz olacak..."

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Camiadan müthiş bir 'aday ol' talebi geldi. Beşiktaş'ın durumuna baktığımda da şu 11 senenin içinde ne zaman kötü bir dönem yaşıyor olsak ben adayım. Son 25 gün lafları dolaşıyorken de buna sadece gülüyorum. Ben bu camianın her zaman içinde oldum."

"Geçirdiğimiz 3-4 sene zarfında hem Ahmet Nur Çebi ile hem de Emre Kocadağ ile 8-10 defa iletişime geçtik. Eleştirilerimi de söyledim, çözümleri de söyledim. Benim karakterimde öyle 'ne olur ne olmaz takım belki kötü gider' diye 1 sene önceden hazırlığa başlamak yok. Gel dediler geldim. Kayıtsız kalmamın imkanı yok."