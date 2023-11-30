Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı canlı yayında açıkladı! "Çilek transferimiz olacak..."
Giriş Tarihi: 30.11.2023 17:55 Son Güncelleme: 30.11.2023 18:06

Son dakika haberleri: Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı canlı yayında açıkladı! "Çilek transferimiz olacak..."

Son dakika haberleri: Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı canlı yayında açıkladı! Çilek transferimiz olacak...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde yapılacak seçimde adaylığını açıklayan isimlerden birisi olan Serdal Adalı, A Spor canlı yayınında projelerini açıkladı. Adalı, merak edilen sorulara yanıt verirken taraftarı heyecanlandıran da bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Camiadan müthiş bir 'aday ol' talebi geldi. Beşiktaş'ın durumuna baktığımda da şu 11 senenin içinde ne zaman kötü bir dönem yaşıyor olsak ben adayım. Son 25 gün lafları dolaşıyorken de buna sadece gülüyorum. Ben bu camianın her zaman içinde oldum."

"Geçirdiğimiz 3-4 sene zarfında hem Ahmet Nur Çebi ile hem de Emre Kocadağ ile 8-10 defa iletişime geçtik. Eleştirilerimi de söyledim, çözümleri de söyledim. Benim karakterimde öyle 'ne olur ne olmaz takım belki kötü gider' diye 1 sene önceden hazırlığa başlamak yok. Gel dediler geldim. Kayıtsız kalmamın imkanı yok."

"85-86 milyon civarında bir maliyetimiz var futbol takımı kısmında. Yabancı kontenjanı da dolu. Bir şekilde bu takımın kalitesini artıracak transferler yapmamız gerekiyor. 86 milyon euro'luk bu takım bu sezonu tamamen başarısız geçirirsen, gelecek sene için daha sıkıntılı bir durum yaratır."

"Sorunları biliyoruz, nasıl gidereceğimizi de biliyoruz. Çalışmaları çok iyi yaptım. Başkan adaylarının açıkladığı ve biten bir tane proje görmedim ben, stadın haricinde. Adaylığımı açıkladığım gün de söyledim, bizim öncelikli projemiz takımı tekrar Şampiyonlar Ligi'ne sokabilmek."

"Torunumun Icardi sevinci yapması tabii ki üzdü beni. Quaresma buradayken de aynı şey bizim için geçerliydi. O zaman da rakiplerimiz üzülüyordu. Allah da işimizi rast getirecek. Şu takımı toparlamak için gereken transferler arasında bir yıldız olursa 'çok pahalıymış' demem. Gider alır gelirim."

"Önümüzdeki sezon için kesinlikle 'Çilek' transferimiz olacak. Bu devre arasında da çıkarsa böyle bir fırsat alacağız."

"Querasma bizdeyken de birçok Fenerbahçeli ve Galatasaraylı arkadaşım 'bize locadan yer ayarla, tribünden yer ayarla' diyordu. Aynı şey o zamanda bizim için geçerliydi. Hiç kimse merak etmesin ilk önce takımı toparlamak için gereken transferleri yapacağız. Onların arasında yıldız olursa 'çok pahalıymış' demem devre arasında onu alır gelirim."

"Rıza Çalımbay'ın 3 bölgeye talebi var. Bu senenin bu hale gelmesinin sebebi inanılmaz kötü bir kadro mühendisliği yapılmış. Hiç mi aklınıza gelmedi, 8 oyuncunun aynı anda Afrika Kupası'na gitme ihtimali var. Hepsi giderse ne yapacağız, cevabı yok. Mehmet Özdilek hocamız bu konuda çalışıyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

25 yıllık evlilik sona erdi: Özilhan ailesi’nden boşanma haberi geldi!
Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Son dakika haberi: Bayern Münih-Kopenhag maçından kötü haber! İşte Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimali...
Bu İbrahimleri kim yetiştirdi?
İstanbul’da gasp çetesi çökertildi... Çete lideri dahil 2'si kadın 14 şüpheli enselendi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan yerel seçim hedefini duyurdu: Tüm belediyeleri kazanacağız
Gabar'dan heyecanlandıran rakamlar geldi! Petrol üretimi 27 bin varile ulaştı
İyi Parti, FETÖ ve Gladyo
Ceza hukukçusu profesörden skandal hamle! Can Atalay kararını etkilemeye çalıştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı canlı yayında açıkladı! "Çilek transferimiz olacak..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA